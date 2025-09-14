Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ruang Amal Indonesia dan IFG Gelar Literasi Keuangan untuk Driver Ojol Tunarungu

Minggu, 14 September 2025 – 07:34 WIB
Ruang Amal Indonesia dan IFG Gelar Literasi Keuangan untuk Driver Ojol Tunarungu - JPNN.COM
Ruang Amal Indonesia bersama IFG Life menggelar program literasi keuangan untuk ojol tunarungu yang diselenggarakan di Deaf Learning Center Ibtisamah Mulia, Kota Bekasi pada Jum’at (12/9/2025). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Profesi ojek online (Ojol) merupakan salah satu profesi terbanyak yang ada di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Tangeran dan Bekasi (Jabodetabek).

Dari jutaan ojol yang ada saat ini, setidaknya ada ribuan dari mereka adalah penyandang tuna rungu yang berkumpul di Komunitas Ojol Tunarungu Indonesia (KOTRI).

Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat pemahaman mereka terkait keuangan, Ruang Amal Indonesia bersama IFG Life menggelar program literasi keuangan untuk ojol tunarungu yang diselenggarakan di Deaf Learning Center Ibtisamah Mulia, Kota Bekasi pada Jum’at (12/9/2025).

Program literasi keuangan untuk ojol tunarungu ini merupakan salah satu program Amal inklusi Ruang Amal Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses pengetahuan, informasi, skill dan lainnya untuk para penyandang disabilitas, kelompok marjinal, dan kelompok rentan.

Acara yang diikuti oleh 50 ojol tunarungu tersebut dilakukan dengan pemaparan tentang strategi pengelolaan keuangan oleh G Agung Nugraha Susanta, Stakeholder Management & ESG Departement Head IFG Life yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI).

Tujuannya tidak lain agar para peserta dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan.

“Luar biasa, teman-teman sangat antusias mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat untuk para driver ojol yang spesial ini,” ujar Agung Nugraha.

CEO Ruang Amal Indonesia, Slamet mengatakan program ini adalah yang pertama dilakukan.

Ruang Amal Indonesia bersama IFG Life menggelar program literasi keuangan untuk ojol tunarungu yang digelar di Deaf Learning Center Ibtisamah Mulia, Bekasi.

TAGS   Ojol  ojek online  ruang amal indonesia  tunarungu 
