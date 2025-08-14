Ruang Karya Hadir di Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, Tambah Wawasan tentang Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) menyelenggarakan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 pada 22-23 Agustus 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta.

Kegiatan itu digelar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan merayakan 112 tahun perjalanan perusahaan.

Festival tahunan ini hadir sebagai bentuk komitmen Sampoerna dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selama dua hari penuh, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 akan menjadi ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, pengusaha UMKM, dan masyarakat untuk bertemu, belajar, dan berkembang bersama.

Berbagai sesi inspiratif akan digelar, antara lain: Bincang Karya yang merupakan sesi inspiratif bersama para pakar terbaik Indonesia; Ruang Karya yang merupakan kelas interaktif bersama para mentor berpengalaman; Pasar Karya yang menghadirkan Lebih dari 50 pameran UMKM dan festival kuliner khas nusantara; Temu Karya yang merupakan sesi kolaborasi dan inspirasi dari UMKM terbaik bangsa; dan Panggung Karya yang menghadirkan panggung musik spesial dari musisi terbaik tanah air.

Sesi Ruang Karya akan menjadi pusat pembelajaran praktis yang dirancang khusus untuk peserta yang ingin mengembangkan diri dan bisnis.

Di sini, peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga langsung mempraktikkan ilmu dari berbagai topik menarik seperti public speaking, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan dengan spreadsheet, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk bisnis.

Yuk, intip beberapa kelas inspiratif yang siap memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan Anda!