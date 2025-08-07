Ruang Kreatif Pegadaian Kompak Guyub Bahagia Hadir di UI

jpnn.com, DEPOK - PT Pegadaian menghadirkan Ruang Kreatif Pegadaian Kompak Guyub Bahagia di Universitas Indonesia (UI).

Peresmian ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia industri dan akademik untuk mendorong lahirnya inovasi dari generasi muda.

Diresmikan langsung oleh Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah selaku Rektor Universitas Indonesia dan Damar Latri Setiawan selaku Direktur Utama PT Pegadaian, kehadiran fasilitas Ruang Kreatif ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi civitas akademika UI untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan berkolaborasi.

Ruang Kreatif UI dirancang sebagai ekosistem yang mendorong civitas akademika untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan berkolaborasi.

Dengan fasilitas co-working space, ruang diskusi, serta teknologi pendukung, ruang ini diharapkan menjadi tempat bagi civitas akademika untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah memberikan apresiasi kepada Pegadaian dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan perusahaan.

Sementara itu, Damar Latri Setiawan, menjelaskan Ruang Kreatif UI ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam mendukung kolaborasi pentahelix Pegadaian bersama perguruan tinggi.

“Ruang Kreatif yang kita resmikan hari ini sebagai simbol semangat kolaborasi dan kreativitas yang keberlanjutan. Dari sinilah harapannya ide-ide besar bisa lahir, gagasan-gagasan segar bisa ditumbuhkan, dan sinergi antara dunia akademik dan dunia usaha bisa diperkuat," jelas dia.

Pegadaian berharap Ruang Kreatif ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan proyek penelitian, kewirausahaan, dan solusi berbasis teknologi yang berkelanjutan.