Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ruben Amorim Dipecat MU, Fernandes & Maguire Ucapkan Perpisahan

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:51 WIB
Ruben Amorim Dipecat MU, Fernandes & Maguire Ucapkan Perpisahan - JPNN.COM
Ruben Amorim. ANTARA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

jpnn.com - JAKARTA - Rumen Amorim telah dipecat dari jabatan pelatih kepala Manchester United (MU), Senin (6/1).

Keputusan pemecatan Amorim diambil setelah rentetan hasil buruk yang diderita Setan Merah, termasuk imbang 1-1 melawan Leeds United, Minggu (4/1).

Situasi makin memanas setelah Amorim secara terbuka mengkritik manajemen klub dalam konferensi pers pascalaga.

Baca Juga:

Sejumlah pemain MU, termasuk nama-nama senior, sepert Bruno Fernandes dan Harry Maguire, menyampaikan pesan perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Amorim melalui media sosial setelah pelatih asal Portugal itu dipecat.

Maguire menjadi salah satu pemain pertama yang mengunggah pesan dalam akun miliknya di Instagram Story.

“Terima kasih untuk segalanya, bos. Saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Anda,” tulis bek tengah Inggris tersebut.

Baca Juga:

Fernandes menyusul memberikan pesan singkat kepada rekan senegaranya tersebut.

“Terima kasih, Mister! Semoga Anda dan staf pelatih selalu sukses,” tulis kapten MU itu.

Ruben Amorim dipecat dari jabatan pelatih kepala MU. Fernandes & Maguire ucapkan salam perpisahan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Amorim  Amorim  pelatih manchester united  Bruno Fernandes  Maguire 
BERITA RUBEN AMORIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp