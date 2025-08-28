Ruben Onsu Akhirnya Berangkat Umrah untuk Pertama Kali

Kamis, 28 Agustus 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu akhirnya berkesempatan menjalankan ibadah umrah untuk pertama kalinya.

Setelah batal melaksanakan haji tahun ini, dia kini berangkat ke Tanah Suci untuk umrah.

"Ini pengalaman yang akan jadi sejarah dalam hidup aku, pertama kalinya menjalankan umrah," ungkap Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (28/8).

Mantan suami Sarwendah itu mengatakan momen ini bakal jadi sejarah karena pertama kali dirinya umrah.

Oleh sebab itu, Ruben Onsu merasa sangat bahagia ketika hari keberangkatan.

"Bahagia dan luar biasa sekali, masyaallah," jelas host Brownis itu.

Ruben Onsu berharap umrah yang dilaksanakan bisa berjalan lancar.

Dia juga memohon doa dari masyarakat agar diberi kemudahan saat beribadah di Tanah Suci.