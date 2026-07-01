Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ruben Onsu Akhirnya Gugat Hak Asuh Anak, Kuasa Hukum Ungkap Jadwal Sidang Perdana

Kamis, 02 Juli 2026 – 00:30 WIB
Ruben Onsu Akhirnya Gugat Hak Asuh Anak, Kuasa Hukum Ungkap Jadwal Sidang Perdana - JPNN.COM
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan jadwal sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh kliennya.

Adapun gugatan hak asuh anak itu telah didaftarkan Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (30/6).

Rencananya, sidang perdana gugata hak asuh anak itu akan digelar pada pertengahan Juli 2026 mendatang.

Baca Juga:

"Sidang perdananya akan dilakukan pada 15 Juli 2026," ungkap Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Rabu (1/7).

Menurutnya, pendaftaran gugatan dilakukan secara resmi tepat satu hari sebelum Ruben kembali ke Indonesia dari ibadah umrah di Tanah Suci.

Langkah hukum tersebut diambil setelah mendapatkan persetujuan final dari Ruben Onsu.

Baca Juga:

"Kemarin pagi-pagi, saya ditelepon oleh Ruben dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan," ucap Minola Sebayang.

Adapun alasan Ruben Onsu akhirnya memutuskan mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu demi bisa merealisasikan quality time bersama anak-anaknya selama dua hingga tiga hari dalam satu minggu.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan jadwal sidang perdana gugatan hak asuh anak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Minola Sebayang  Ruben Onsu dan Sarwendah 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp