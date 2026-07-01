Ruben Onsu Akhirnya Gugat Hak Asuh Anak, Kuasa Hukum Ungkap Jadwal Sidang Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan jadwal sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh kliennya.

Adapun gugatan hak asuh anak itu telah didaftarkan Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (30/6).

Rencananya, sidang perdana gugata hak asuh anak itu akan digelar pada pertengahan Juli 2026 mendatang.

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"Sidang perdananya akan dilakukan pada 15 Juli 2026," ungkap Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Rabu (1/7).

Menurutnya, pendaftaran gugatan dilakukan secara resmi tepat satu hari sebelum Ruben kembali ke Indonesia dari ibadah umrah di Tanah Suci.

Langkah hukum tersebut diambil setelah mendapatkan persetujuan final dari Ruben Onsu.

"Kemarin pagi-pagi, saya ditelepon oleh Ruben dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan," ucap Minola Sebayang.

Adapun alasan Ruben Onsu akhirnya memutuskan mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu demi bisa merealisasikan quality time bersama anak-anaknya selama dua hingga tiga hari dalam satu minggu.