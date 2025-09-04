Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ruben Onsu Akhirnya Jalani Umrah, Begini Reaksi Ivan Gunawan

Kamis, 04 September 2025 – 11:11 WIB
Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan mengaku bahagia melihat Ruben Onsu akhirnya bisa menjalani ibadah umrah.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan momen melakukan panggilan video dengan Ruben Onsu yang tengah berada di Tanah Suci.

"Senang banget lihat Ruben Onsu menikmati ibadah umrahnya," ungkap Ivan Gunawan, Kamis (4/9).

Desainer kondang itu kemudian menyampaikan doa untuk Ruben Onsu.

Ivan Gunawan berharap segala doa mantan suami Sarwendah itu dikabulkan oleh Sang Pencipta.

"Semoga kamu istikamah, Ben. Diijabah doa-doanya, bahagia selalu," tambah Ivan Gunawan.

Diketahui, Ruben Onsu akhirnya berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah.

Momen umrah pertama kali tersebut dibagikan melalui akun miliknya di media sosial pada Kamis (28/8).

