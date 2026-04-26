Ruben Onsu Bangun Masjid dan Asrama untuk Tahfiz Al-Qur'an

Minggu, 26 April 2026 – 19:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu ternyata tengah membangun sebuah masjid sekaligus asrama untuk tahfiz Al-Qur'an.

Kabar tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Ruben Onsu mengaku tidak pernah membayangkan bisa membangun sebuah masjid.

Meski demikian, dia akhirnya memberanikan diri memulai pembangunan Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni.

"Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah terbayang, tapi memberanikan diri untuk semua langkahku, minta bantu doanya ya teman-teman, insyaallah sedang dalam proses pembangunan Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni," ungkap Ruben Onsu.

Host Brownis itu kemudian menjelaskan arti di balik nama Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni.

Menurut Ruben Onsu, Al Yusni (d): berasal dari kata 'yusn/husn' yang bermakna kebaikan, keindahan, atau yang terbaik.

"Masjid Al Yusni dapat dimaknai sebagai, Masjid dan Asrama Tahfidz Qur'an Al-Yusni: Tempat ibadah yang penuh nilai kebaikan dan keberkahan," sambung mantan suami Sarwendah itu.