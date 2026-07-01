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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ruben Onsu Berencana Daftarkan Gugatan Hak Asuh Anak, Kapan?

Rabu, 01 Juli 2026 – 09:09 WIB
Ruben Onsu Berencana Daftarkan Gugatan Hak Asuh Anak, Kapan? - JPNN.COM
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu tampaknya sudah mantap untuk memperjuangkan hak asuh anaknya.

Pasalnya, berkas gugatan hak asuh anak itu sudah disiapkan oleh pria 42 tahun tersebut.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, pendaftaran gugatan itu hanya tinggal menunggu instruksi dari kliennya yang tengah menjalani ibadah umrah.

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"Bukan lagi persiapan. Sudah tinggal daftar," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Saat ini, tim kuasa hukum masih menunggu kepulangan Ruben Onsu dari Tanah Suci yang kemungkinan pada 1 Juli nanti.

Jika Ruben Onsu memberikan lampu hijau, maka gugatan hak asuh anak itu bakal segera didaftarkan.

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"Kalau dia bilang, 'Oke Bang, kami sudah baca, sudah paham, jalan', kami jalankan di tanggal duanya (2 Juli)," tutur Minola Sebayang.

Bukan tanpa alasan Ruben Onsu akhirnya memutuskan untuk memperjuangkan hak asuh anak.

Keputusan Ruben Onsu tampaknya sudah mantap untuk memperjuangkan hak asuh anak dari mantan istrinya, Sarwendah.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  hak asuh anak  Minola Sebayang 
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