JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ruben Onsu Beri Peringatan kepada Netizen yang Mengedit Kontennya, Ini Sebabnya

Kamis, 02 Oktober 2025 – 09:09 WIB
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu memberi peringatan kepada netizen yang kerap mengedit foto atau konten miliknya.

Dia merasa keberatan karena konten yang dibuat terkadang menggiring opini ke arah negatif.

"Suka bingung sama akun-akun yang suka banget edit lalu dikait-kaitkan, terus bisa mengupload yang seolah kayak benar gitu hihi. Ini mah karena aku rasa perlu diluruskan sehingga tidak gampang menggiring sebuah opini yang akan jadi sensitif," ungkap Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (1/10).

Mantan suami Sarwendah itu menyertakan sebuah bukti akun yang memfitnah dirinya dengan tulisan 'Ruben mulut kayak emak-emak, rempong banget'.

Ruben Onsu mengaku tidak masalah netizen untuk memberikan dukungan kepada idolanya.

Akan tetapi, dia mengimbau agar tidak menyangkutpautkan masalah di luar sana dengan keluarganya.

"Kalau mau dukung idolanya, silakan saja, saya enggak ada urusannya, dan jangan bawa-bawa saya dan anak saya yang seolah benar baik foto/video/captionnya," jelas host Brownis itu.

Menurut Ruben Onsu, dirinya bakal menindak akun-akun yang membuat konten berisi hasutan untuk menyerang keluarganya.

