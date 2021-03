Ruben Onsu dan Ivan Gunawan Sudah Buat Kesepakatan Jika ada yang Meninggal Duluan

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Ivan Gunawan berbicara soal kematian. Pria yang karib disapa Igun ini mengaku siap menghadapi kematian.

Bagi Ivan Gunawan, kematian merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi.

"Kalau lu tanya permasalahan kehilangan, gue sudah meyakini bahwa segala suatu sesuatu di sekitar gue enggak ada yang abadi. Karena kita enggak bisa berbicara tentang takut meninggal, say,” ujar Igun di Podcast Deddy Corbuzier belum lama ini.

Mantan kekasih Rossa ini juga sudah mempersiapkan mental bila ditinggal orang tercinta pergi untuk selama-lamanya.

Sebab, dirinya sudah mengalami kehilangan yang cukup berat di kehidupannya, termasuk jika sahabatnya, Ruben Onsu meninggal lebih dulu.

“Gue sudah kehilangan kakak gue, gue sudah kehilangan bapak gue. Gue kehilangan bapak gue, enggak nangis, berusaha untuk kuat. Show must go on, menurut gue,” papar Igun.

Igun lebih memilih ikhlas meski tak mudah untuk dilalui. Presenter acara Brownis ini juga telah membuat kesepakatan dengan Ruben.

“Jadi menurut gue, sekarang ini bahasa realnya siapa yang meninggal duluan, siapa yang diurus. Kalau dia (Ruben) meninggal duluan gue urusin, kalau gue meninggal dia harus mengurusin gue," beber Igun.(chi/jpnn)