Ruben Onsu dan Sarwendah Berkonflik, Jordi Onsu: Duduk Saja Bareng

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah makin memanas.

Itu bermula saat rumah Sarwendah didatangi oleh debt collector akibat Ruben Onsu dikabarkan menunggak cicilan mobil.

Ditanyai perihal persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwendah, Jordi Onsu enggan memanggapi terlalu jauh.

Dia mengaku tak berani ikut campur dalam permasalahan tersebut. Meski begitu, dia berharap persoalan itu cepat selesai.

"Kalau masalah finansial aku enggak berani ikut campur. Karena kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing," ujar Jordi Onsu di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (20/10).

"Tetapi, mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga, kayaknya mungkin sebagai penengah, ada baiknya mungkin duduk saja bareng-bareng," sambungnya.

Oleh karena itu, aktor 32 tahun tersebut berharap Sarwendah dan Ruben Onsu bisa duduk bersama dan membicarakan persoalan yang ada dengan kepala dingin.

"Baiknya sebagai adik, adik ipar, sebagai paman, ya duduk saja bareng-bareng tanpa ada orang ketiga, tanpa pengacara mungkin. Jadi, dengan kepala dingin semua dipikirkan baik-baik demi kepentingan anak dan juga keluarga," ucap Jordi Onsu.(mcr7/jpnn)