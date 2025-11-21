Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ruben Onsu dan Sarwendah Berkonflik, Jordi Onsu: Duduk Saja Bareng

Jumat, 21 November 2025 – 22:22 WIB
Ruben Onsu dan Sarwendah Berkonflik, Jordi Onsu: Duduk Saja Bareng - JPNN.COM
Jordi Onsu. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah makin memanas.

Itu bermula saat rumah Sarwendah didatangi oleh debt collector akibat Ruben Onsu dikabarkan menunggak cicilan mobil.

Ditanyai perihal persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwendah, Jordi Onsu enggan memanggapi terlalu jauh.

Baca Juga:

Dia mengaku tak berani ikut campur dalam permasalahan tersebut. Meski begitu, dia berharap persoalan itu cepat selesai.

"Kalau masalah finansial aku enggak berani ikut campur. Karena kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing," ujar Jordi Onsu di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (20/10).

"Tetapi, mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga, kayaknya mungkin sebagai penengah, ada baiknya mungkin duduk saja bareng-bareng," sambungnya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, aktor 32 tahun tersebut berharap Sarwendah dan Ruben Onsu bisa duduk bersama dan membicarakan persoalan yang ada dengan kepala dingin.

"Baiknya sebagai adik, adik ipar, sebagai paman, ya duduk saja bareng-bareng tanpa ada orang ketiga, tanpa pengacara mungkin. Jadi, dengan kepala dingin semua dipikirkan baik-baik demi kepentingan anak dan juga keluarga," ucap Jordi Onsu.(mcr7/jpnn)

Ditanyai perihal persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwendah, Jordi Onsu enggan menanggapi terlalu jauh.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  jordi onsu  Ruben Onsu dan Sarwendah 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp