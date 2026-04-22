Ruben Onsu Diduga jadi Korban Penipuan, Bisnis & Keuangan Perusahaan Ikut Tertekan

Rabu, 22 April 2026 – 16:07 WIB
Tak hanya kehilangan uang, tetapi kondisi keuangan (cash flow) perusahaan Ruben Onsu juga ikut tertekan. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang mengenakan datang dari pembawa acara Ruben Onsu.

Pasalnya, dia diduga menjadi korban dugaan penipuan terkait rencana bisnis mukena.

Tak hanya kehilangan uang, tetapi kondisi keuangan (cash flow) perusahaan Ruben Onsu juga ikut terganggu.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan semula kliennya berpikir bisnis mukena itu bisa menghasilkan keuntungan, terlebih menjelang Lebaran yang dinilai sebagai momen yang tepat.

"Jadi, kan, memang momentumnya mau Lebaran, Ruben berpikir bahwa memproduksi mukena itu salah satu bisnis yang mungkin akan bisa menghasilkan, ya momentumnya tepat, dan hasil dari jualan mukena itu mungkin bisa juga untuk membuat produk perusahaannya Ruben dan hal-hal yang lain itu bisa berjalan dengan baik," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Ruben Onsu pun sudah mengeluarkan uang untuk menjalankan rencana bisnis tersebut.

Minola mengatakan bahwa rekan bisnis kliennya, Philipus meminta uang kepada Ruben dengan dalih untuk biaya produksi dan biaya hiburan (entertain).

Philipus, bahkan meyakinkan Ruben Onsu pabrik hanya akan bergerak jika ada uang tunai di depan.

BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
