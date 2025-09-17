Ruben Onsu Dirawat di Rumah Sakit, Apa Sebabnya?

Rabu, 17 September 2025 – 02:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu ternyata tengah dirawat di salah satu rumah sakit.

Kabar tersebut diungkapkan oleh anak angkatnya, Bertrand Peto melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah foto saat menjenguk Ruben Onsu yang dirawat di rumah sakit.

Dalam foto tersebut, Ruben Onsu terlihat terbaring di kasur dengan selang yang terpasang hingga hidung.

Sementara itu, Betrand Peto tampak berbaring di samping bawah Ruben Onsu.

Dia kemudian menulis doa untuk mantan suami Sarwendah tersebut.

"Cepat sembuh ya ayah," tulis Betrand Peto, Selasa (16/9).

Akan tetapi, pelantun Ayahku itu tidak menyebutkan penyebab Ruben Onsu dirawat di rumah sakit.