Ruben Onsu Geram Dituduh Tidak Mendidik Anak-anaknya oleh Netizen

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kembali memperingatkan netizen yang terlalu ikut campur terhadap urusan pribadinya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan bukti komentar netizen yang menuduh dirinya mengorbankan keluarga hingga tidak mendidik anak-anaknya.

"Ibu kakak atau siapa pun ini @indahyanisianip*r, ayolah stop untuk menggiring opini yang sudah terlalu jauh menyimpulkan, kalau sekarang, saya enggak akan diam karena berani ucap di komen kan?" tulis Ruben Onsu, Rabu (8/10).

Pria berusia 42 tahun itu geram lalu mengingatkan netizen untuk menghormati keputusan orang lain.

Selain itu, Ruben Onsu menegaskan tetap membesarkan anak-anaknya dengan kompak bersama mantan istrinya, Sarwendah.

"Ayolah kalian sudah dewasa, hargai setiap keputusan orang karena itu tidak ada buat kamu repot kok, kami tetap membesarkan anak kami dengan cara kami tanpa berisik, jadi haruskah kami report ke semua? Kalau sekarang, saya jawab karena tulisan yang seolah-olah benar dan yakin itu ucapan yamg paling benar dan tahu benar," ujar host Brownis itu.

Ruben Onsu berharap unggahan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua netizen.

Dia memastikan bakal mengejar pihak yang terus menyebarkan fitnah atau menggiring opini negatif terhadap dirinya.