Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak, Pertemuan Dengan Sarwendah Kemungkinan Batal

Jumat, 03 Juli 2026 – 03:03 WIB
Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak, Pertemuan Dengan Sarwendah Kemungkinan Batal - JPNN.COM
Ruben Onsu dan Sarwendah saat masih bersama. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pertemuan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kemungkinan dibatalkan.

Itu menyusul langkah hukum yang diambil oleh pihak Ruben Onsu yang mendaftarkam gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu lantas menjelaskan soal kemungkinan batalnya pertemuan tersebut.

Baca Juga:

"Terkait rencana pertemuan dengan adanya gugatan kemungkinan pertemuan itu menjadi belum bisa dilaksanakan, karena nantinya dalam proses persidangan awal akan ada agenda mediasi dari pengadilan. Jadi, kami akan mengikuti alur itu saja," ujar Chris Sam Siwu saat dikonfirmasi awak media, Kamis (2/7).

Oleh karena itu, pertemuan yang sedianya direncanakan diadakan pada 11 Juli mendatang, kemungkinan batal.

"Jadi kemungkinan pertemuan tanggal 11 tidak jadi dilaksanakan karena ada gugatan ini," kata Chris Sam Siwu.

Baca Juga:

Terkait gugatan hak asuh anak yang didaftarkan Ruben Onsu, pihak Sarwendah menanggapinya dengan positif.

Chris menilai proses tersebut merupakan langkah yang tepat untuk meluruskan persoalan daripada terus beradu opini di ruang publik yang dikhawatirkan justru dapat memperkeruh suasana.

Rencana pertemuan antara Ruben Onsu dan Sarwendah kemungkinan bakal dibatalkan. Baca selengkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  hak asuh anak  Anak Ruben Onsu 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp