Ruben Onsu: Kalau Tidak Sanggup, Serahkan Saja ke Saya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan klarifikasi setelah disebut-sebut tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya selama enam bulan terakhir.

Setelah memilih diam, dia tidak menyangka persoalan dengan mantan istrinya, Sarwendah itu kembali jadi perbincangan.

"Dua tahun terakhir memang saya lebih banyak diam. Saya pikir ini akan selesai, tetapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak, begitu ya," kata Ruben Onsu dalam panggilan video, baru-baru ini.

Soal tuduhan tidak memberi nafkah anak, pria berusia 42 tahun itu heran karena yang disorot justru masalah 6 bulan terakhir.

Menurut Ruben Onsu, jerih payah yang dilakukannya selama ini seolah tidak dihargai.

"Jadi, kalau dibahas tentang nafkah, kalau baru cari nafkah enam bulan, kemarin-kemarin ketika jadi keringat dan jerih payah, keringat saya capek pun ke mana? Kan pada ke mana semuanya? Hanya dinilai dari enam bulan terakhir begitu," tegasnya.

Oleh sebab itu, Ruben Onsu menyayangkan pernyataan pihak Sarwendah yang mempermasalahkan nafkah anak.

Dia kemudian meminta Sarwendah menyerahkan buah hati apabila merasa tidak sanggup membesarkannya.