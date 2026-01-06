Ruben Onsu Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

Selasa, 06 Januari 2026 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Kali ini lantaran dirinya menulis salah satu curahan hati di media sosial.

Melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini, Ruben Onsu menegaskan bahwa dirinya masih hidup.

Selanjutnya, dia menyindir seseorang yang diduga sengaja mematikan perannya.

"Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati?" ungkap Ruben Onsu.

Host Brownis itu tidak membeberkan siapa sosok yang sebenarnya disindir.

Oleh sebab itu, para netizen pun menulis komentar hingga muncul bermacam spekulasi.