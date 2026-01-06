Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ruben Onsu Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

Selasa, 06 Januari 2026 – 09:09 WIB
Ruben Onsu Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Ruben Onsu. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Kali ini lantaran dirinya menulis salah satu curahan hati di media sosial.

Melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini, Ruben Onsu menegaskan bahwa dirinya masih hidup.

Baca Juga:

Selanjutnya, dia menyindir seseorang yang diduga sengaja mematikan perannya.

"Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati?" ungkap Ruben Onsu.

Ruben Onsu Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

Baca Juga:

Host Brownis itu tidak membeberkan siapa sosok yang sebenarnya disindir.

Oleh sebab itu, para netizen pun menulis komentar hingga muncul bermacam spekulasi.

Presenter Ruben Onsu kembali jadi perbincangan netizen di media sosial. Kali ini lantaran dirinya...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Instagram Ruben Onsu  Sarwendah  Sarwendah dan Ruben Onsu 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp