Ruben Onsu Minta Bertemu Anak, Minola Sebayang: Respons Sarwendah Lempar Bola

Selasa, 02 Juni 2026 – 16:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu mengeklaim pernah menghubungi Sarwendah untuk meminta bertemu dengan buah hati mereka.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang.

Namun saat itu, pria 42 tahun tersebut justru diminta untuk menghubungi anak-anaknya secara langsung.

Minola mengatakan, kliennya pun telah berupaya menghubungi anak-anaknya.

"Disuruh ngomong sama anaknya langsung dan sudah dilakukan,” ujar Minola Sebayang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Namun, anak-anak Ruben Onsu tak merespons pesan sang ayah dengan cepat.

Baca Juga: Ruben Onsu Beri Penjelasan Soal Polemik Nafkah Anak dengan Sarwendah

Minola menyebut bahwa pesan kliennya baru dibalas setelah beberapa hari kemudian.

"Namun, nge-chat-nya (anaknya) tanggal 25 April, balasnya 1 Mei," tuturnya.