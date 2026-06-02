Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ruben Onsu Minta Bertemu Anak, Minola Sebayang: Respons Sarwendah Lempar Bola

Selasa, 02 Juni 2026 – 16:43 WIB
Ruben Onsu Minta Bertemu Anak, Minola Sebayang: Respons Sarwendah Lempar Bola - JPNN.COM
Presenter Ruben Onsu dan kuasa hukumnya, Minola Sebayang di Polda Metro Jaya, Kamis (31/7/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu mengeklaim pernah menghubungi Sarwendah untuk meminta bertemu dengan buah hati mereka.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang.

Namun saat itu, pria 42 tahun tersebut justru diminta untuk menghubungi anak-anaknya secara langsung. 

Baca Juga:

Minola mengatakan, kliennya pun telah berupaya menghubungi anak-anaknya.

"Disuruh ngomong sama anaknya langsung dan sudah dilakukan,” ujar Minola Sebayang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Namun, anak-anak Ruben Onsu tak merespons pesan sang ayah dengan cepat.

Baca Juga:

Minola menyebut bahwa pesan kliennya baru dibalas setelah beberapa hari kemudian.

"Namun, nge-chat-nya (anaknya) tanggal 25 April, balasnya 1 Mei," tuturnya.

Pihak Ruben Onsu mengeklaim pernah menghubungi Sarwendah, untuk meminta bertemu dengan buah hati mereka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sarwendah  jordi onsu 
BERITA SARWENDAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp