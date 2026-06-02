Ruben Onsu Persilakan Sarwendah Take Over Rumah di Cilandak, Asalkan...

Selasa, 02 Juni 2026 – 23:00 WIB
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan suami istri Ruben Onsu dan Sarwendah tengah bergesakkan perihal aset harta bersama, selain masalah anak.

Kali ini, perdebatan keduanya fokus pada kediaman yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah itu disebut sebagai harta bersama pasca-Ruben dan Sarwendah bercerai.

Pihak Ruben Onsu mempersilakan Sarwendah apabila ingin mengambil alih rumah tersebut dan mau melanjutkan kewajiban membayar cicilan rumah itu.

"Ya silakan saja kalau memang mau di-takeover kewajibannya. Toh memang itu harusnya memang harta bersama, tanggung jawab bersama. Kalau ada sisa kewajiban yang memang you harus selesaikan, dan you mau takeover dan itu menjadi bagian yang kau minta, ya enggak ada masalah," ujar kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Namun, dia mengungkapkan bahwa kliennya memiliki kekhawatiran tersendiri.

Pasalnya, Ruben Onsu khawatir apabila nantinya Sarwendah mengeklaim bahwa rumah tersebut murni hasil uangnya sendiri dan tak mengakui kontribusi yang telah diberikannya selama proses pembayaran.

"Karena Ruben sudah melihat ada gelagat khawatir, rumah yang menjadi harta bersama ini diklaim adalah harta yang bukan menjadi harta bersama," ucap Minola Sebayang.

Dia menuturkan bahwa kekhawatiran Ruben Onsu bukan sekadar masalah aset.

