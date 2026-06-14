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Ruben Onsu Pilih Diam Hadapi Hujatan, Serahkan Urusan Hukum kepada pengacara

Minggu, 14 Juni 2026 – 17:33 WIB
Ruben Onsu Pilih Diam Hadapi Hujatan, Serahkan Urusan Hukum kepada pengacara - JPNN.COM
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengaku menjadi sasaran berbagai komentar negatif di media sosial di tengah polemik keluarganya yang masih menjadi perhatian publik.

Meski demikian, mantan suami Sarwendah itu memilih untuk tidak terpancing dengan berbagai tudingan yang beredar dan menyerahkan persoalan yang berkembang kepada tim kuasa hukumnya.

Ruben mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan pengacara Minola Sebayang terkait berbagai isu yang muncul belakangan ini, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap anak-anaknya.

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Menurut Ruben, persoalan tersebut kini berada dalam penanganan kuasa hukum sehingga dirinya memilih menunggu proses yang berjalan.

"Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara. Biarkan berjalan," ujar Ruben, dikutip dari kanal HepiNews di YouTube, Minggu (14/6).

Di tengah ramainya perbincangan di media sosial, Ruben mengaku tidak ingin terlalu fokus membaca berbagai komentar yang menyerangnya secara personal.

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Dia mengungkapkan akun media sosialnya juga dikelola oleh tim sehingga tidak semua komentar negatif dibaca secara langsung olehnya.

"Kalau lu tanya, gue sudah lihat enggak? Instagram, kan ada tim gue sendiri yang pegang. Jadi, alhamdulillah, tetapi ada info pasti," katanya.

Ruben Onsu memilih diam menghadapi hujatan publik dan menyerahkan persoalan hukum kepada pengacara.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  dihujat  Pengacara 
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