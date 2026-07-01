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Ruben Onsu Resmi Gugat Hak Asuh Anak, Sidang Perdana Segera Digelar

Kamis, 02 Juli 2026 – 03:29 WIB
Ruben Onsu Resmi Gugat Hak Asuh Anak, Sidang Perdana Segera Digelar - JPNN.COM
Pembawa acara Ruben Onsu (kiri) dan kuasa hukumnya Minola Sebayang (kedua dari kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu akhirnya memasukkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan, gugatan hak asuh anak itu didaftarkan pada Selasa (30/6) lalu.

"Kemarin saya sudah katakan bahwa gugatan itu sudah final, tinggal menunggu persetujuan dari Ruben Onsu saja untuk didaftarkan. Dan ternyata di tanggal 30 Juni 2026 pagi-pagi, saya ditelepon oleh Ruben dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan," ujar Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Rabu (1/7).

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Langkah itu diambil pria 42 tahun itu tepat satu hari sebelum kepulangannya ke Indonesia setelah menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Dia menuturkan bahwa sidang perdana terkait persoalan tersebut bakal digelar pada dua pekan mendatang.

"Makanya kemarin tanggal 30 Juni 2026, kami sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah diberi nomor register 756. Sidang perdananya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2026," ucap Minola Sebayang.

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Adapun alasan Ruben Onsu akhirnya memutuskan mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu demi bisa merealisasikan quality time atau waktu berkualitas bersama anak-anaknya selama dua hingga tiga hari dalam satu minggu.

Pihaknya merujuk pada kesepakatan pasca-cerai, yang mana poin-poin mengenai waktu berkumpul tersebut dinilai tidak dijalankan dengan baik oleh pihak Sarwendah.

Pembawa acara Ruben Onsu akhirnya resmi memasukkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

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TAGS   Ruben Onsu  Minola Sebayang  Sarwendah  anak-anak Ruben Onsu  hak asuh anak 
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