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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ruben Onsu Sindir Kekasih Sarwendah, Ini Sebabnya

Senin, 15 Juni 2026 – 11:11 WIB
Ruben Onsu Sindir Kekasih Sarwendah, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Ruben Onsu. Foto: Instragram @ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan sindiran untuk kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio.

Sebab, Giorgio Antonio diduga ketahuan sering membuat konten di rumah milik bersama antara Ruben Onsu dan Sarwendah.

Melalui akun di Instagram, Ruben Onsu memperlihatkan salah satu video Giorgio Antonio mempromosikan brand minuman.

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Adapun video tersebut berlatar rumah milik Ruben Onsu dan Sarwendah yang sudah berstatus mantan istri.

"Setelah seharian beraktivitas rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar tapi jalanan macet. Malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah saja sih,” ungkap Giorgio Antonio dalam video.

Pernyataan Giorgio Antonio dalam konten promosi tersebut langsung menuai respons dari Ruben Onsu.

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Host Brownis itu lantas menulis sindiran yang diduga ditujukan untuk Giorgio Antonio.

"Di rumah memang paling enak kita ngopi dulu yuk,” tulis Ruben Onsu disertai emotikon tertawa.

Presenter Ruben Onsu menyampaikan sindiran untuk kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Giorgio Antonio  kekasih Sarwendah 
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