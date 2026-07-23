Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ruben Onsu Ungkap Alasan Pesan Sarwendah Soal Pindah Rumah tak Terbalas

Kamis, 23 Juli 2026 – 03:13 WIB
Ruben Onsu Ungkap Alasan Pesan Sarwendah Soal Pindah Rumah tak Terbalas - JPNN.COM
Pembawa acara Ruben Onsu dan tim kuasa hukumnya. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu menanggapi soal klaim Sarwendah yang menyebut pesannya terkait alamat rumah baru tak direspons.

Ruben Onsu mengakui bahwa dirinya telah mengganti nomor teleponnya.

Namun menurutnya, buah hatinya mengetahui soal dirinya yang telah mengganti nomor telepon.

Baca Juga:

"Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tau. Jadi mungkin kalau telepon anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya? Saya pegang HP jadi harusnya bisa ngecek juga ke sana," ujar Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Dia menuturkan, Sarwendah juga bisa menyampaikan informasi apa pun termasuk terkait kepindahan tempat tinggal kepada tim kuasa hukumnya.

"Sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan lewat pihak lawyer juga bisa kan," ucap Ruben Onsu.

Baca Juga:

Ketika ditanyai soal alamat rumah baru Sarwendah, dia enggan menanggapi.

Ruben hanya mengungkapkan keyakinannya bahwa rumah baru yang dipilih oleh Sarwendah merupakan yang terbaik.

Pembawa acara Ruben Onsu menanggapi soal klaim Sarwendah yang menyebut pesannya terkait alamat rumah baru tak direspons.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  hak asuh anak  Anak Ruben Onsu 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp