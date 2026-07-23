Ruben Onsu Ungkap Alasan Pesan Sarwendah Soal Pindah Rumah tak Terbalas

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu menanggapi soal klaim Sarwendah yang menyebut pesannya terkait alamat rumah baru tak direspons.

Ruben Onsu mengakui bahwa dirinya telah mengganti nomor teleponnya.

Namun menurutnya, buah hatinya mengetahui soal dirinya yang telah mengganti nomor telepon.

"Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tau. Jadi mungkin kalau telepon anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya? Saya pegang HP jadi harusnya bisa ngecek juga ke sana," ujar Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Dia menuturkan, Sarwendah juga bisa menyampaikan informasi apa pun termasuk terkait kepindahan tempat tinggal kepada tim kuasa hukumnya.

"Sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan lewat pihak lawyer juga bisa kan," ucap Ruben Onsu.

Ketika ditanyai soal alamat rumah baru Sarwendah, dia enggan menanggapi.

Ruben hanya mengungkapkan keyakinannya bahwa rumah baru yang dipilih oleh Sarwendah merupakan yang terbaik.