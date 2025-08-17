Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ruben Onsu Ungkap Momen Pertemuan Terakhir dengan Mpok Alpa

Minggu, 17 Agustus 2025 – 11:11 WIB
Ruben Onsu saat menengok Mpok Alpa di rumah sakit. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengenang momen pertemuan terakhir dengan komedian Mpok Alpa.

Dia ternyata sempat menjenguk perempuan bernama asli Nina Carolina itu ketika dirawat di rumah sakit beberapa hari lalu.

Momen tersebut dibagikan Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Dalam video itu, dia tampak berbincang dan memberi semangat kepada Mpok Alpa yang terbaring di rumah sakit.

"5 hari lalu bersama," ungkap Ruben Onsu.

Mantan suami Sarwendah itu bersyukur masih bisa menengok Mpok Alpa di momen-momen terakhir hidupnya.

Ruben Onsu menyebut Mpok Alpa pada pertemuan terakhir tersebut masih sempat tertawa.

"Masih dikasih sempat ketemu dan ketawa sama @nina_mpokalpa,” lanjut Ruben Onsu.

