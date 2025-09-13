Rubi Handojo: Lingkungan Kerja Positif Hadirkan Pelayanan yang Prima

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja mengumumkan bahwa pada September 2025 mereka telah resmi memperoleh sertifikasi Great Place to Work untuk periode 2025-2026.

Pengakuan internasional tersebut diberikan oleh Great Place to Work Institute, sebuah lembaga global independen yang menilai kualitas budaya kerja dan kepuasan karyawan melalui metode survei yang diakui secara internasional.

Sertifikasi itu menegaskan bahwa Jasa Raharja tidak hanya berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang positif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan profesional setiap pegawai.

Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen karyawan merasa bangga bekerja di Jasa Raharja dan merekomendasikan perusahaan sebagai tempat kerja impian.

Sertifikasi Great Place to Work dikenal secara global sebagai standar emas dalam menilai budaya kerja di sebuah perusahaan. Proses penilaiannya menggunakan survei Trust Index yang menyoroti lima dimensi utama: kepercayaan terhadap pemimpin, rasa hormat, keadilan, kebanggaan atas pekerjaan, serta rasa memiliki terhadap organisasi.

Di Jasa Raharja, proses sertifikasi dilakukan secara nasional dan melibatkan seluruh unit kerja Jasa Raharja, baik kantor pusat maupun wilayah di Indonesia.

Penilaian mencakup aspek kepercayaan terhadap manajemen, rasa bangga terhadap pekerjaan, rasa aman, hingga kualitas kolaborasi tim.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang humanis, mendukung keseimbangan kehidupan kerja, serta mendorong inovasi berkelanjutan.