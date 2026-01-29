Ruby Chairani Ingin Deputi Bidang Pengembangan Industri Kemenpora Kompeten dan Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia menekankan pentingnya kompetensi dan kualitas orang yang akan mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Kemenpora.

Ruby menyampaikan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga adalah posisi yang strategis dan penting dalam mengembangkan industri olahraga di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki latar belakang dengan posisi tersebut.

"Bagi saya selama orang tersebut profesional dan berkualitas, dan memang punya background yang relevan terhadap posisi yang dibutuhkan menurut saya tidak ada masalah," kata Anggota Komisi X DPR RI dari partai Gerindra tersebut.

Ruby juga menginginkan meskipun posisi tersebut nantinya akan di isi dari kalangan profesional, potensi dan sumber daya ASN yang ada di Kemenpora harus bisa diberdayakan untuk menunjang pengembangan industri olahraga di Indonesia.



"Menurut saya apa yang dilakukan Kemenpora untuk seleksi posisi tersebut adalah terobosan baru dan harus di apresiasi. Yang pasti meskipun tenaga profesional harus bisa memperdayakan ASN yang ada di Kemenpora," tambahnya.

Rangkaian seleksi ini akan berlangsung dalam delapan tahap. Dimulai dari tahapan pertama yaitu pengumuman secara detail perihal seleksi ini mulai 2 Februari 2026.

Tahapan ini meliputi pengumuman persyaratan dan peraturan seleksi, yang akan disampaikan melalui laman resmi Kemenpora, tepatnya di https://kemenpora.go.id/pengumuman dan laman Badan Kepegawaian Negara (BKN) di https://asnkarier.bkn.go.id.