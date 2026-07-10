Rudi Garcia Mau Mengulang Kisah Manis Belgia Seperti 2018

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Belgia Rudi Garcia menegaskan laga melawan Spanyol bukan sekadar perebutan tiket semifinal Piala Dunia 2026.

Ia ingin membawa Setan Merah mengulang pencapaian terbaik mereka saat menembus empat besar pada edisi 2018.

Belgia akan menghadapi Spanyol pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion SoFi, Inglewood, Sabtu (11/7) pukul 02.00 WIB.

Garcia menilai timnya sedang berada dalam momentum positif untuk kembali mencetak sejarah.

Menurutnya, performa Kevin De Bruyne dan kolega terus meningkat sepanjang turnamen. Untuk itu, Belgia optimistis mampu melewati hadangan Spanyol demi kembali merasakan atmosfer semifinal Piala Dunia.

"Kondisi kami baik dan jika kami terus menunjukkan peningkatan, kami berharap bisa menampilkan performa terbaik saat melawan Spanyol, sesuatu yang pastinya kami butuhkan," ujar Garcia dikutip dari laman resmi FIFA.

Meski mengakui Spanyol merupakan favorit berkat status juara Euro dan kualitas skuad yang dimiliki, Garcia memastikan Belgia tidak akan kehilangan kepercayaan diri.

"Spanyol jelas merupakan tim yang lebih diunggulkan. Mereka adalah juara EURO terakhir dan tim berkualitas tinggi, namun kami tidak akan merasa rendah diri," tegasnya.