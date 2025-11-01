Rudianto: Pemusnahan Ratusan Ton Narkoba Bukan Hanya Simbol, tetapi Komitmen

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyambut baik langkah pemerintah memusnahkan lebih dari 214 ton narkotika hasil pengungkapan kasus selama setahun terakhir.

Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu pemusnahan terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, sekaligus menandai skala ancaman narkoba yang terus meningkat.

Dia menilai kebijakan pemusnahan ini sebagai langkah penting untuk memastikan barang bukti benar-benar dimusnahkan dan tidak bocor ke jaringan peredaran.

Menurutnya, tindakan tegas terhadap kejahatan narkoba harus diiringi pengawasan publik yang transparan.

“Pemusnahan ratusan ton narkoba ini bukan hanya simbol, tetapi bukti nyata komitmen pemerintah dan Polri dalam menjaga masa depan bangsa dari ancaman narkotika,” kata Rudianto.

Dia juga menekankan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat berhenti pada aspek penindakan semata.

Baca Juga: Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Kalbar

Politikus NasDem itu menjelaskan upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi perlu diperkuat untuk menekan jumlah pengguna serta mencegah regenerasi jaringan peredaran.

“Transparansi dalam proses pemusnahan ini penting agar masyarakat percaya bahwa perang melawan narkoba dilakukan secara sungguh-sungguh,” tuturnya.