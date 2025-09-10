Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Rujak Purbaya

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 10 September 2025 – 07:32 WIB
Rujak Purbaya
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - DI zaman serba-cicilan ini reshuffle kabinet pun dicicil. Ada yang diganti sekaligus diangkat penggantinya.

Ada yang diganti, penggantinya sudah ada, tetapi belum dilantik. Ada pula yang diganti, penggantinya belum ada dan belum diketahui siapa.

Rujak Purbaya

Cicilan pertamanya dua menteri: keuangan dan koperasi. Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Budi Arie digantikan wakilnya: Ferry Juliantono. Saya kenal dua-duanya.

Dengan Purbaya, saya bertemu 10 bulan lalu saat ia ke podcast saya. Ferry, saya bertemu terakhir tahun lalu di rumah "filsuf-selebritas" Rocky Gerung di lereng pegunungan di Sentul.

Tentu baru dua jabatan menteri itu yang paling menarik perhatian: sorotan orang bisnis fokus ke Sri Mulyani–Purbaya. Orang politik ke Budi Arie–Ferry.

Saya juga kenal Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak –menteri dan wamen urusan haji. Irfan, kenal sejak dari bapaknya: KH Yusuf Hasyim dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

