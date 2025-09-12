Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Rujak Solo

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat, 12 September 2025 – 07:23 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Mungkin saja tidak semuanya benar, tetapi begitu banyak kalimat yang diucapkan Menkeu baru Purbaya Yudhi Sadewa di DPR Rabu kemarin yang bisa dijadikan headline judul oleh wartawan.

Sekaligus harus dijadikan topik diskusi di kelas-kelas S-1, S-2, S-3 fakultas ekonomi.

Semua kalimat itu juga bisa dijadikan bahan rujak: Rujak Purbaya.

Purbaya menyadari itu sejak di awal bicara. "Saya minta maaf kalau akan ada yang tersinggung. Ini demi perbaikan ekonomi," katanya.

Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun memang minta Purbaya bicara sebagai Purbaya. "Wah, saya ini sudah ingin berhenti jadi koboi disuruh jadi koboi lagi," celetuk Purbaya. Itu karakternya: bicara apa adanya.

Anda sudah tahu: juga jago ekonomi-keuangan-perpajakan. Sejak ia masih di PKS. Sampai pun sudah di Golkar. Anda juga lebih tahu: Misbakhun sering berseberangan dengan Menkeu Sri Mulyani.

Saya pun menyimak Purbaya bicara dengan waswas: seberapa banyak pihak yang akan tersinggung dari kalimat yang diucapkannya.

Setiap kalimat baru diucapkan saya khawatir: siapa lagi yang akan terkena peluru.

