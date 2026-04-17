Ruko Komersial Pasadena Square South Dilego Mulai Rp 2,9 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Gading Serpong kembali memperluas pengembangan kawasan komersialnya dengan menghadirkan Pasadena Square South, area ruko terbaru di Pasadena Central District.

Produk ini diposisikan sebagai area komersial strategis yang didukung captive market besar.

"Selain itu juga didukung lalu lintas tinggi, serta kedekatan dengan sejumlah anchor tenant dan pusat kuliner di kawasan tersebut," kata Direktur Paramount Land, Chrissandy Dave, Jumat (17/4).

Pasadena Central District mencakup hunian premium Pasadena Grand Residences, Grand Pasadena Village, Altadena Residences, area komersial Pasadena Square North, serta kavling komersial yang disebut akan segera diperkuat kehadiran giant anchor tenant.

Menurut Dia, kawasan ini juga berdiri di atas lahan dengan sertifikasi dan legalitas lengkap, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan kawasan modern yang terkoneksi dan nyaman.

Secara lokasi, Pasadena Central District berada di sisi timur Boulevard Gading Serpong dan berbatasan langsung dengan dua dari tiga akses utama Gading Serpong-BSD. Kawasan ini juga dikelilingi belasan klaster hunian aktif seperti Pasadena Grand Residences, Malibu Village, Nara Village, Samara Village, hingga Alicante Village.

Selain itu, lokasinya berdekatan dengan kawasan komersial Aniva dan Grand Boulevard Aniva. Lalu lintas di area ini disebut mencapai hingga 8.000 kendaraan per jam saat jam sibuk, sehingga dinilai memiliki eksposur bisnis yang tinggi.

"Pengembangan baru ini dapat memperluas pilihan tempat usaha sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis di kawasan Pasadena Central District," ujarnya.