Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Rumah Anggota DPR Eko Patrio Ikut Dijarah Massa

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 23:31 WIB
Rumah Anggota DPR Eko Patrio Ikut Dijarah Massa - JPNN.COM
Suasana di rumah Eko Patrio. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Kediaman anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga menjadi sasaran penjarahan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul di Jalan Denpasar sejak pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

Awalnya mereka hanya menunggu di pinggir jalan, sebelum akhirnya memaksa satpam perumahan membuka portal yang tertutup rapat.

Satpam pun tidak kuasa menghalangi saat massa membuka paksa akses masuk ke rumah Eko Patrio.

Sesampainya di rumah Eko Patrio, massa melarang adanya perekaman, termasuk oleh awak media.

Baca Juga:

Upaya personel TNI Kodam Jaya yang berjaga untuk meredam kerumunan tidak digubris, sehingga situasi makin tidak terkendali.

Massa kemudian mendobrak pagar besi dan berbondong-bondong masuk ke pekarangan. Sejumlah kaca rumah pecah akibat amukan mereka.

Kediaman anggota DPR RI Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, dijarah massa..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Eko Patrio  Anggota DPR  rumah Eko Patrio  Rumah Eko Patrio dijarah 
BERITA EKO PATRIO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp