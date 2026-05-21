Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Rumah Anggun di Paris Dua Kali Kemalingan, Koleksi Berlian Ikut Raib

Kamis, 21 Mei 2026 – 16:50 WIB
Rumah Anggun di Paris Dua Kali Kemalingan, Koleksi Berlian Ikut Raib - JPNN.COM
Penyanyi Anggun di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun mengungkap pengalaman pahit kehilangan berlian di kediamannya, Paris.

Anggun mengatakan berlian tersebut dibelinya dari hasil kerja keras membangun karier internasional di Eropa pada awal 2000-an.

Menurut pelantun Snow on the Sahara itu, berlian itu memiliki nilai emosional yang sangat besar karena menjadi simbol perjuangannya di dunia musik internasional.

Baca Juga:

“Sayang sekali hilang, padahal ada dalam safety box di rumah, tetapi ya begitulah, tinggal di Paris, kawan-kawan. Ternyata kemalingan,” ujar Anggun.

Dia mengaku kejadian tersebut menjadi pengalaman yang sangat membekas dalam hidupnya karena barang yang hilang bukan sekadar aksesori biasa.

Anggun juga menilai anggapan bahwa tinggal di Eropa selalu aman dan bebas dari tindak kriminal tidak sepenuhnya benar.

Baca Juga:

Menurutnya, tingkat kriminalitas di sejumlah kota besar Eropa kini makin meningkat dibanding beberapa tahun lalu.

“Aku kemalingan dua kali. Jadi, jangan pada mikir kalau di Eropa itu selalu aman, no,” katanya.

Anggun mengungkapkan bahwa rumahnya di Paris, sudah dua kali kemalingan hingga koleksi berliannya raib.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anggun  Berlian  kemalingan  Paris 
BERITA ANGGUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp