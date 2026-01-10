Close Banner Apps JPNN.com
Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin Hadirkan Harapan Bagi Warga Kalsel

Sabtu, 10 Januari 2026 – 19:01 WIB
Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin Hadirkan Harapan Bagi Warga Kalsel - JPNN.COM
Gedung Pertamina. Foto: Dokumentasi Pertamina

jpnn.com, BANJARMASIN - Rumah BUMN hadir melalui aksi kemanusiaan Tanggap Bencana bagi warga terdampak banjir di Desa Lok Baintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan.

Di tengah genangan air yang belum surut, tim relawan Rumah BUMN Pertamina menembus keterbatasan akses untuk menjangkau warga.

Menggunakan perahu, bantuan disalurkan langsung ke pemukiman dan titik pengungsian warga yang terisolasi, menjadi simbol kehadiran Pertamina yang tetap berdiri kokoh meski dihadang kondisi alam yang ekstrem.

Aksi cepat ini merupakan wujud solidaritas dan komitmen Pertamina dalam memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana sendirian.

Bantuan kebutuhan pokok yang disalurkan diharapkan mampu meringankan beban warga selama masa tanggap darurat, sekaligus menjadi penguat semangat untuk bangkit bersama.

Vice President CSR & SMEPP Management PT Pertamina Rudi Ariffianto menegaskan kepedulian sosial merupakan nilai fundamental yang melekat dalam setiap program Pertamina.

“Pertamina melalui Rumah BUMN tidak hanya hadir untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga berdiri bersama mereka di saat paling sulit. Ketika bencana terjadi, kehadiran nyata menjadi bentuk tanggung jawab dan empati kami kepada masyarakat,” ujar Rudi.

Dia menambahkan, sinergi antara program pemberdayaan dan aksi kemanusiaan merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam memperkuat ketahanan sosial.

