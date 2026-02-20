Rumah BUMN Pertamina Hadirkan 13 UMKM di Jambore Provinsi Sulawesi Tengah

jpnn.com, TOJO UNA-UNA - PT Pertamina (Persero) melalui Rumah BUMN Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat daya saing UMKM lokal dengan pendampingan berkelanjutan dan perluasan akses pasar.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan 13 UMKM binaan dalam bazar Jambore Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una.

Kegiatan yang diikuti perwakilan PKB dan PLKB dari 12 kabupaten di Sulawesi Tengah ini menjadi kesempatan bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan berbagai produk pangan olahan dan kuliner unggulan kepada masyarakat serta peserta jambore.

Selain memperluas akses pasar, Rumah BUMN Pertamina juga mendorong pelaku UMKM mengoptimalkan transaksi digital melalui pemanfaatan QRIS.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron mengatakan Rumah BUMN merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM agar semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Pertamina tidak hanya membuka ruang promosi, tetapi juga mendampingi UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Keikutsertaan dalam kegiatan ini diharapkan membuka peluang pasar baru sekaligus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Tojo Una-Una," ujar Baron.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tojo Una-Una, Hajar Lawidu mengatakan kehadiran Rumah BUMN Pertamina telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi promosi.

"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina atas dukungan yang diberikan kepada UMKM di Tojo Una-Una. Kami berharap semakin banyak UMKM lokal yang berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Hajar.