Rumah BUMN SIG Bantu UMKM Batik Rembang Tembus ke Pasar Global

jpnn.com, REMBANG - Hawien Wilopo sukses membangun usaha Batik Tulis Lasem dengan merek Gunung Kendil di Rembang, Jawa Tengah.

Kepiawaiannya menorehkan tinta dari canting yang membentuk motif modern namun tetap menjaga pakem batik, mendapat tempat di hati masyarakat lokal hingga mancanegara.

Sedikitnya, 150 karya batik dalam bentuk kain dan pakaian jadi, laris terjual setiap bulannya, dengan omzet mencapai Rp20 juta atau sekitar Rp150 juta per tahun.

Kesuksesannya ini diakui berkat dukungan Rumah BUMN PT Semen Indonesia (SIG) di Rembang yang dikelola oleh anak usahanya, PT Semen Gresik.

”Saya enggak punya latar belakang pembatik. Awalnya tahun 2010 ada teman minta tolong untuk dibuatkan desain untuk usaha batiknya. Saya lihat kok selalu habis terjual. Sampai pada 2012, saya ikut pelatihan membatik dan memutuskan untuk membuat usaha sendiri. Usaha saya ramai saat itu, sampai akhirnya pandemi Covid-19 membuat penjualan menurun. Alhamdulillah, saya dapat informasi tentang RB Rembang dan bergabung pada 2021,” kenang Hawien Wilopo.

Di RB Rembang, Hawien Wilopo banyak mendapat pelatihan dan pendampingan, mulai dari manajemen usaha, optimalisasi platform digital untuk pemasaran, hingga dilibatkan dalam sejumlah pameran.

Karyanya juga sering tampil di ajang fashion show yang membuat merek Batik Tulis Lasem Gunung Kendil dikenal lebih luas.

Sejumlah pameran bergengsi yang pernah diikuti, di antaranya Festival Tong Tong di Den Haag Belanda pada 2022, Future SMEs Village Side Event G20 di Bali pada 2022, Bazar UMKM di Sarinah Jakarta pada 2023, dan Inacraft di Jakarta pada 2024.