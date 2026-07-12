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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rumah di Sunter Agung Jakut Terbakar, 20 Personel Damkar Diterjunkan

Minggu, 12 Juli 2026 – 15:46 WIB
Rumah di Sunter Agung Jakut Terbakar, 20 Personel Damkar Diterjunkan - JPNN.COM
Petugas Gulkarmat memeriksa kondisi rumah saat melakukan pendinginan di rumah yang terbakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu (12/7/2026) (ANTARA/HO-Gulkarmat)

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah rumah tinggal dua lantai di Jalan Melati, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hangus terbakar pada Minggu (12/7/2026) siang.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyatakan kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik.

“Berdasarkan keterangan saksi kebakaran rumah tinggal dua lantai dengan luas bangunan 24 meter persegi akibat korsleting listrik,” kata Kasiops Gulkarmat Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu.

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Ia mengatakan berdasarkan keterangan saksi yang merupakan pemilik rumah kontrakan mencium bau hangus. Saat ditelusuri, ada kepulan asap pekat dari kontrakan miliknya yang berada di sebelah rumah yang ditempati saksi.

Menurut dia rumah tersebut ditempati satu kepala keluarga dengan empat jiwa dan kerugian akibat kebakaran ini ditaksir Rp20 juta.

Sebelumnya Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan 20 personel pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran rumah di Jalan Melati, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu.

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“Kami mendapatkan informasi kebakaran pukul 11.00, WIB usai warga melaporkan kejadian tersebut,” kata Kasiops Gulkarmat Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan petugas sampai di lokasi pukul 11.00 WIB dan langsung melakukan aksi pemadaman api.

Sebuah rumah tinggal dua lantai di Jalan Melati, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hangus terbakar pada Minggu (12/7/2026) siang.

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TAGS   kebakaran  Kebakaran Rumah 
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