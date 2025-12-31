Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Rumah Diding Boneng Ambruk, Begini Kronologinya

Rabu, 31 Desember 2025 – 05:55 WIB
Rumah Diding Boneng Ambruk, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Diding Boneng saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar. Foto: Dok. Trans TV Official

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng baru saja mengalami kejadian yang memilukan.

Sebab, rumah miliknya yang berada di kawasan Matraman, Jakarta, ambruk pada Minggu (28/12) lalu.

Diding Boneng mengatakan, rumahnya mengalami kerusakan hingga roboh setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut.

Baca Juga:

Ketika peristiwa itu terjadi, pemain film Warkop DKI tersebut tidak berada di rumah.

"Saya kebetulan lagi di luar. Lagi tidak di rumah. Saya sampai kira-kira baru setengah jam kejadian. Ini sudah hancur di tengah tuh," kata Diding Boneng di kawasan Matraman, Jakarta, Senin (29/12).

Pria berusia 75 tahun itu menyebut bahwa bagian rumahnya yang mengalami kerusakan cukup parah terletak dari area tengah hingga belakang.

Baca Juga:

"Dari tengah ke belakang tuh yang parah. Dari tengah rumah ke belakang," tambah Diding Boneng.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RT setempat, Giman, mengatakan, peristiwa itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Aktor senior Diding Boneng baru saja mengalami kejadian yang memilukan. Sebab, rumah miliknya yang berada di kawasan Matraman, Jakarta, ambruk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Diding Boneng  Rumah Diding Boneng  Warkop DKI  Rumah Diding Boneng ambruk 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp