Rumah Dijarah, Eko Patrio Pilih Tinggal di Kontrakan, Masih Trauma?

jpnn.com, JAKARTA - Politisi nonaktif Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus komedian, Eko Patrio, mengaku masih tinggal di rumah kontrakan setelah hunian pribadinya dijarah massa pada akhir Agustus 2025.

“Untuk sementara saya masih ngontrak di pinggiran Jakarta,” ujar Eko saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Sabtu dini hari (13/9).

Eko menyampaikan, hingga kini dia belum dapat memperkirakan besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.

Menurut Eko Patrio, hampir seluruh barang di rumah habis dijarah, termasuk pakaian keluarga.

“Belum saya hitung kerugiannya, tetapi semuanya ludes, tidak ada yang tersisa. Dari baju anak sampai kebutuhan sehari-hari habis semua,” kata Eko.

Meski mengaku kecewa, Eko mencoba mengikhlaskan apa yang telah hilang dalam peristiwa itu.

Dia menuturkan, rumah tersebut merupakan hasil jerih payahnya selama puluhan tahun berkarier di dunia hiburan.

“Rumah itu saya bangun dari hasil kerja keras saya. Memang sedih, tetapi ya ambil hikmahnya saja,” ujarnya.