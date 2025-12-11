Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bandung Kosong, Erwin ke Mana?

Kamis, 11 Desember 2025 – 13:45 WIB
Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bandung Kosong, Erwin ke Mana? - JPNN.COM
Situasi rumah dinas Wakil Wali Kota (Wawalkot) Bandung di Jalan Nyland No 11B, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Kamis (11/12/2025). Foto: Sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Rumah dinas Wakil Wali Kota Bandung Erwin di Jalan Nyland Nomor 11B, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, tampak sepi dari aktivitas pemilik.

Sehari setelah Erwin ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada aktivitas di sana. Penghuni yang biasa menempati kediaman itu pun dikabarkan kosong.

Pantauan di lokasi, pagar rumah berkelir putih itu tertutup rapat. Dari luar, tak terlihat aktivitas berarti di dalamnya. Hanya terlihat sejumlah motor terparkir, dua petugas sekuriti berjaga, serta seorang pengemudi ojek online yang sempat datang menanyakan alamat.

Baca Juga:

Di area garasi, tampak dua mobil terparkir, satu berwarna hitam dan satu unit mobil patroli.

Menurut salah satu sekuriti di sana, Erwin tidak ada di rumah tersebut. Hanya ada pekerja. Ia pun mengaku tak mengetahui keberadaan Erwin kini.

“Pas saya kerja ke sini sudah enggak ada. Kira-kira sudah seminggu enggak ada di sini,” katanya saat berbincang, Kamis (11/12/2025).

Baca Juga:

Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kekuasaan.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota DPRD Bandung Rendiana Awangga, pada Selasa (9/11) dan diumumkan ke publik oleh Kejari Bandung pada Rabu (10/12).

Menengok situasi rumah dinas Wakil Wali Kota Bandung Erwin, setelah ditetapkan jadi tersangka kasus jual beli jabatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wakil Wali Kota Bandung  Wakil Wali Kota Bandung Erwin  Wakil Wali Kota Bandung Erwin tersangka  Bandung  kasus jual beli jabatan 
BERITA WAKIL WALI KOTA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp