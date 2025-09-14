Rumah Eko Patrio Dijarah, Berapa Kerugian yang Dideritanya?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI nonaktif sekaligus selebritas Eko Patrio akhirnya muncul ke publik setelah rumahnya menjadi sasaran penjarahan, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku seluruh barang-barang yang ada di kediamannya tersebut habis dijarah oleh massa.

Namun, ditanyai berapa jumlah kerugian yang dialaminya, Eko Patrio mengaku belum mengetahuinya.

"Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis dan ludes, tidak tersisa. Baik masalah baju celana, semua punya anak juga sebagainya, tidak ada yang tersisa semua habis dan luluh lantah," ujar Eko Patrio di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/9) malam.

Dia tak menampik ada perasaan sedih saat mengetahui kediamannya menjadi sasaran penjarahan.

Sebab rumah itu dibangunnya dari hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarier.

Meski begitu, pria 54 tahun tersebut memilih untuk mengambil hikmah dari kejadian yang dialaminya.

"Jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah yang sudah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karier yang saya capai selama ini, hilang seketika pada malam itu, ya sedih, tetapi ya ambil hikmahnya saja," ucap Eko Patrio.