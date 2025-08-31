Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa hingga Kosong, Warga: Pak Dewan yang Baik, Terima Kasih ya

Minggu, 31 Agustus 2025 – 06:10 WIB
Rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Foto: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

jpnn.com - JAKARTA – Bukan hanya rumah Ahmad Sahroni dan Uya Kuya yang menjadi sasaran amuk massa.

Massa juga menyasar rumah Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Rumah Eko Patrio dijarah massa pada Sabtu (30/8) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul di depan rumah anggota DPR RI bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu sejak pukul 20.00 WIB.

Semula, massa hanya menunggu di pinggir jalan, sebelum akhirnya memaksa satpam perumahan membuka portal yang tertutup rapat.

Satpam pun tidak kuasa menghalangi saat massa membuka paksa akses masuk ke rumah Eko Patrio.

Massa kemudian mendobrak pagar besi dan berbondong-bondong masuk ke pekarangan. Sejumlah kaca rumah pecah akibat amukan mereka.

Sesampainya di rumah Eko Patrio, massa melarang adanya perekaman, termasuk oleh awak media.

Rumah Eko Patrio dijarah massa pada Sabtu malam, warga membawa barang-barang berharga milik anggota DPR RI itu.

