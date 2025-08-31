Rumah Eko Patrio Hingga Nafa Urbach Tak Lepas dari Penjarahan Meski Sudah Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Massa aksi tengah mengamuk dan mengagendakan penjarhan di berbagai rumah anggota DPR RI yang dianggap menjadi faktor pemicu kemarahan masyarakat.

Bermula dari rumah Ahmad Sahroni, kediaman Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbach tak lepas dari penjarahan masyakarakat.

Beredar unggahan video di media sosial, massa aksi menjebol rumah para selebritas untuk masuk.

Dimulai dari Eko Patrio yang berada di Setiabudi, Jakarta Selatan, massa aksi melanjutkan kebrutalannya ke rumah Uya Kuya yang terletak di Duren Sawit.

Tak berhenti di situ, rumah Nafa Urbach yang berada di Bintaro, Tangerang Selatan juga tak luput dari penjarahan mass aksi.

Tampak banyak orang keluar membawa barang-barang berharga hingga kucing milik para selebtitas.

Meski ketiga selebritas tersebut kompak meminta maaf kepada publik sebagai anggota parlemen, tampaknya tidak membebaskan mereka dari amukan masyarakat yang terlanjur emosi.

Sebelumnya, Selebritas sekaligus komedian Eko Patrio akhirnya muncul di hadapan publik untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.