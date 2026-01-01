Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Rumah Fauzan Terbakar, Seluruh Anggota Damkar Dikerahkan

Kamis, 01 Januari 2026 – 21:55 WIB
Petugas Dinas Damkar Kota Bengkulu saat berupaya untuk merobohkan bangunan yang hangus terbakar, Kamis (1/1). Foto: Anggi Mayasari/Antara

jpnn.com - BENGKULU - Seluruh anggota Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan rumah dua tingkat milik Fauzan di Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kamis (1/1).

Rumah yang berada di kawasan pada penduduk tersebut pun harus dirobohkan agar api tidak merambat ke rumah tetangga.

"Kami mendapatkan informasi bahwa terjadi kebakaran. Informasi awalnya di Vista, tetapi ternyata lokasinya di Kelurahan Pengantungan, dan kawasan ini banyak gang sempit sehingga petugas mengalami kesulitan dalam upaya pemadaman," kata Kepala Dinas Damkar Kota Bengkulu Yuliansyah di Bengkulu, Kamis.

Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, terdapat lelehan dan percikan api dari aliran listrik di lantai dua.

Pihaknya terpaksa merobohkan bangunan rumah yang berada di lantai dua karena dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat roboh dan menimpa masyarakat yang melintas di sekitar rumah tersebut.

"Awal kebakaran rumah dua tingkat dari atas turun ke bawah. Kami belum memastikan penyebabnya, tetapi informasi dari masyarakat terdapat lelehan dan percikan api dari listrik di lantai dua. Seluruh petugas dikerahkan untuk membantu memadamkan api, karena lokasi kebakaran padat penduduk," ujarnya.

Selama proses pemadaman tersebut, pihaknya mengalami kendala karena akses jalan menuju lokasi kebakaran cukup sempit dan padat bangunan penduduk.

Yuliansyah mengimbau seluruh masyarakat Kota Bengkulu agar memastikan rumahnya dalam kondisi aman saat melakukan perjalanan.

Pastikan rumah Anda dalam kondisi aman kapan pun Anda melakukan perjalanan. Ingat itu!

TAGS   kebakaran  Bengkulu  Damkar  Damkar Bengkulu 
