Rumah Heri Black Digeledah hingga Kontainer Sparepart Ilegal Disita, KPK Temukan Bukti Baru

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah progresif dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Pekan ini, penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Semarang, Jawa Tengah, yang menyasar rumah seorang pengusaha dan sebuah kontainer di pelabuhan.

Pada Senin (11/5), tim penyidik menggeledah rumah salah satu pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blueray Cargo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah tersebut diduga milik Heri Setiyono alias Heri Black, seorang pengusaha yang sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat (8/5) lalu.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah catatan dan barang bukti elektronik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari barang bukti yang disita, tim menemukan indikasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.

"Bahwa ada informasi yang didapat berupa upaya pengkondisian-pengkondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara terkait bea dan cukai di KPK," ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).

Budi menegaskan bahwa temuan ini bisa dikategorikan sebagai upaya merintangi penyidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Oleh karena itu, penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," tegasnya.

Selanjutnya, pada Selasa (12/5), penyidik bergerak melakukan penggeledahan dan penyitaan atas sebuah kontainer yang diduga milik importir yang juga terafiliasi dengan Blueray. Kontainer tersebut masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan telah lebih dari 30 hari tidak mengajukan Pemberitahuan Impor Barang ke Bea Cukai.

Saat dibuka, kontainer tersebut ternyata berisi barang yang termasuk dalam kriteria dilarang atau dibatasi pemasukannya (impor), yakni sparepart kendaraan. "Penyidik tentu nantinya akan mengklarifikasi kepada pihak Blueray dan pihak terkait baik itu perusahaan Importir, Forwader, maupun kepada pihak Ditjen BC," kata Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal, serta sejumlah pejabat internal DJBC dan pihak swasta dari PT Blueray.