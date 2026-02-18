Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Rumah Jokowi Dilabeli Pagar Ratapan Raja Solo di Google Maps, Elite PSI Bilang Begini

Rabu, 18 Februari 2026 – 13:32 WIB
Rumah Jokowi Dilabeli Pagar Ratapan Raja Solo di Google Maps, Elite PSI Bilang Begini - JPNN.COM
Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus. Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut Joko Widodo (Jokowi) sosok yang bijaksana dan mungkin akan tersenyum menyikapi penamaan rumah Presiden ketujuh RI itu di aplikasi Google Maps.

"Bang Jack (Jokowi, red) itu orangnya humble dan bijaksana. Bang Jack mungkin hanya akan tersenyum saja," kata Bestari melalui layanan pesan, Rabu (18/2).

Diketahui, penamaan rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng) ditulis beragam oleh netizen di aplikasi Google Maps.

Baca Juga:

Semisal, netizen menulis nama rumah Jokowi di aplikasi Google Maps dengan sebutan Tembok Ratapan Solo, Pagar Ratapan Raja Solo, dan Monumen Sunan Mulyono.

Bestari menganggap penamaan rumah Jokowi itu menandakan sosok eks Gubernur Jakarta itu masih memperoleh perhatian publik 

"Betapa hanya Bang Jack, lah, satu satunya setelah selesai masa jabatan presiden masih mendapat perhatian yang sangat besar dari rakyatnya. Mantan lain tak seperti itu," ujar eks anggota DPRD Jakarta itu.

Baca Juga:

PSI, kata Bestari, tak mau memusingkan penamaan oleh netizen terhadap kediaman Jokowi di aplikasi Google Maps. 

"Ya, untuk penamaan itu sepertinya harus dimaklumi saja. Malah menurut saya keren juga, tuh," ujarnya.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai Widodo (Jokowi) akan tersenyum menyikapi penamaan rumah Presiden ketujuh RI itu di aplikasi Google Maps.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rumah Jokowi  Pagar Ratapan Raja Solo  PSI  Jokowi  Google Maps 
BERITA RUMAH JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp