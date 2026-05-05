Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Rumah Kebanjiran, Katon Bagaskara Minta Tolong Pramono Anung

Selasa, 05 Mei 2026 – 11:11 WIB
Rumah Kebanjiran, Katon Bagaskara Minta Tolong Pramono Anung - JPNN.COM
Katon Bagaskara, vokalis KLa Project. Foto: Instagram/katonbagaskara

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis KLa Project, Katon Bagaskara, mengabarkan bahwa rumah miliknya turut terkena banjir yang terjadi di kawasan Jakarta pada Senin (4/5).

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan banjir yang merendam rumah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam video yang diunggah terlihat air sudah masuk ke sejumlah bagian dari rumah Katon Bagaskara.

Baca Juga:

"Gokil rumah saya kebanjiran. Belum ada solusi dari pemerintah. Ini saya di Kebayoran Baru, lho," ungkap Katon Bagaskara.

Pelantun Yogyakarta itu menilai kawasan rumah miliknya terendam banjir akibat meluapnya Kali Grogol.

Menurut Katon Bagaskara, banjir yang dialami bukan pertama kali, seperti kejadian pada 8 Maret 2026 lalu.

Baca Juga:

"Air kali di belakang kompleks rumah saya jadi meluap dan enggak ada solusi dari Pemda DKI sejak banjir terakhir 8 Maret 2026," beber musisi berusia 59 tahun itu.

Katon Bagaskara merasa belum ada solusi penanganan banjir yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Vokalis KLa Project, Katon Bagaskara, mengabarkan bahwa rumah miliknya turut terkena banjir yang terjadi di kawasan Jakarta pada Senin (4/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Katon Bagaskara  Kla Project  Pramono Anung  Banjir Jakarta  banjir 
BERITA KATON BAGASKARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp