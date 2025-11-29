Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Rumah Ketua KONI Ponorogo Didatangi KPK, Dijaga Polisi Bersenjata

Sabtu, 29 November 2025 – 09:30 WIB
Rumah Ketua KONI Ponorogo Didatangi KPK, Dijaga Polisi Bersenjata - JPNN.COM
Polisi bersenjata lengkap berjaga di luar rumah Heru Sungoko, pejabat KONI sekaligus pengusaha swasta diduga terkait penyelidikan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogp, Jumat (28/112025) (Antara/HO - Prastyo)

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah milik ketua KONI dan mantan pejabat Pemkab Ponorogo, Jumat (28/11/2025).

Penggeledahan itu diduga terkait pengembangan kasus korupsi pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) yang menjerat Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko.

Rumah pertama yang disasar tim KPK adalah milik Yesi Daniel Tri Baskoro yang berada di kompleks Perumahan Kertosari Estate, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Baca Juga:

Daniel merupakan pensiunan Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepala Bidang Destinasi Wisata Disbudparpora Ponorogo.

Dari penggeledahan yang berlangsung hampir dua jam itu, penyidik KPK membawa satu koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), saat Daniel masih menjabat.

Selesai dari rumah Daniel, tim KPK ganti menggeledah rumah mewah milik Heru Sangoko, ketua KONI Ponorogo yang berlatar kontraktor swasta, di Jalan Batoro Katong, Kelurahan Cokromenggalan, Ponorogo.

Baca Juga:

"Iya, yang diperiksa ini adalah rumah Pak Heru (Sungoko). Tetapi kami tidak tahu terkait apa. Saya lihat ada petugas masuk dan pintu gerbang dijaga polisi," kata Fadollah Aris, tetangga Heru di Kelurahan Coktromenggalan.

Petugas yang dikawal polisi bersenjata sempat kesulitan masuk ke dalam rumah tersebut. Pasalnya, pemilik rumah tidak sedang berada di lokasi.

Rumah Ketua KONI Ponorogo Heru Sangoko dan kediaman eks pejabat Pemkab Ponorogo didatangi KPK dikawal polisi bersenjata untuk penggeledahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  KONI Ponorogo  penggeledahan kpk  korupsi  Sugiri Sancoko  monumen reog 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp