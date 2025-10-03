Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Rumah Koordinator Demo Bupati Pati Dibakar

Jumat, 03 Oktober 2025 – 19:15 WIB
Aksi unjuk rasa warna Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

jpnn.com, PATI - Rumah Teguh Istiyanto, koordinator aksi demo yang vokal menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo dari jabatannya dibakar.

Polresta Pati mengatakan masih menyelidiki kasus ini.

"Kami sudah menindaklanjuti laporan dugaan pembakaran rumah warga Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati, pada Jumat (3/10) dini hari," kata Kepala Satreskrim Polresta Pati Kompol Heri Dwi Utomo, Jumat.

Untuk saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) sebagai petunjuk awal yang sangat penting.

Berdasarkan rekaman CCTV, imbuh dia, memperlihatkan dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor.

"Kami sedang mendalami ciri-ciri dan kemungkinan identitas mereka," ujarnya.

Polisi juga melakukan analisis terhadap barang bukti yang diamankan setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), termasuk mengamankan barang bukti untuk diteliti lebih lanjut guna memastikan modus yang digunakan.

"Kami pastikan kasus pembakaran rumah pelapor prosesnya berjalan dan semua masih dalam pendalaman," ujarnya.

